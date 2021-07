MV-Umfrage: Corona für viele kein Thema mehr Stand: 14.07.2021 19:12 Uhr Knapp zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl wird das Thema Bildung und Schule für die Menschen im Land immer wichtiger. Nach einer infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von NDR, "Schweriner Volkszeitung" und "Ostsee-Zeitung" halten 23 Prozent die Frage der Ausbildung für das dringendste Problem im Land.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Corona-Zahlen bleiben niedrig, die Politik hält die Lage für entspannt: Und da wird jetzt für viele eine andere Frage wichtig: Was passiert an den Schulen? Das ureigene landespolitische Thema "Bildungspolitik" rückt an die erste Stelle der Agenda und brennt den Menschen am stärksten auf den Nägeln. Die Linke, aber auch die CDU hatten in der Vergangenheit mehr Anstrengungen gefordert. Zuletzt räumte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) indirekt Versäumnisse ein.

Zweitwichtigstes Thema ist der Arbeitsmarkt

Bei der Frage der "wichtigsten Probleme" folgt laut Umfrage mit Abstand die Lage am Arbeitsmarkt. Für 18 Prozent stehen Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit ganz oben an. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Linderung der wirtschaftlichen Folgen verlieren dagegen an Bedeutung. Nur noch 15 Prozent halten die Corona-Krise für das größte Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Das Thema rangiert aktuell auf Platz 4 der wichtigsten politischen Fragen. Ganz anders sah es noch im Frühjahr aus: Da hielten 25 Prozent der Wahlberechtigten die Pandemie als DIE Herausforderung für die Politik - damals Rang 2 der wichtigsten Fragen.

Fragen der Mobilität gewinnen an Bedeutung

Fast gleichauf mit dem Corona-Thema rangiert laut Umfrage aktuell das Problem "Mobilität" - 13 Prozent meinen, Politik müsse da zuerst etwas tun. Eher abgeschlagen sind die Themen Umweltschutz, Gesundheitswesen und Digitalisierung – nur für jeweils weniger als 10 Prozent gehören diese Themenfelder zu denen, die ganz oben auf der politischen Erledigungsliste stehen sollten.

