Stand: 21.01.2024 07:04 Uhr MV: Mehr Entschädigung für zu Unrecht in U-Haft-Sitzende

Weil sie zu Unrecht in Untersuchungshaft saßen, haben 2023 mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eine Entschädigung erhalten als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr waren es zwölf Betroffene, in den beiden Vorjahren jeweils zehn, wie das Justizministerium mitteilt. 2020 waren es demnach 15 Menschen. Prozentual sind recht wenige davon betroffen. 2023 saßen den Angaben zufolge 421 Menschen in MV in Untersuchungshaft.

