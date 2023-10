MV-Küste vor Sturmflut: Höchststände für heute erwartet Stand: 20.10.2023 05:59 Uhr Mecklenburg-Vorpommern stellt sich auf schwere Sturmfluten mit Hochwasser ein: In Wismar soll der Wasserstand heute auf bis zu zwei Meter über Normal steigen. Die ersten Auswirkungen des Sturms sind bereits zu spüren.

Schon jetzt gibt es Sturmböen bis Windstärke 10 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Feuerwehren haben vereinzelt umgestürzte Bäume von den Straßen räumen müssen - zum Beispiel bei Mukran auf der Insel Rügen. Die Wasserpegel sind heute morgen zunächst leicht zurückgegangen. NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich zufolge bedeutet das aber keine Entwarnung, sondern nur ein bisschen Luft vor der nächsten Welle.

Städte an der Küste haben sich vorbereitet

Viele Städte in Küstennähe bereiteten sich bereits am Donnerstag auf Sturm und Hochwasser vor. Für Freitag erwartete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die Küstenlinie westlich von Rügen einen Wasserstand von bis zu 1,3 Metern über dem mittleren Wasserstand. Für den Bereich östlich von Rügen liegt die Prognose nach der Vorhersage von Donnerstagvormittag bei maximal 1,2 Metern.

In Wismar zwei Meter über NN erwartet

Der Ostsee-Pegel im Wismarer Hafen stieg bereits am Donnerstagnachmittag schneller als erwartet auf 95 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand. Die Feuerwehr stapelte Sandsäcke im Hafenbereich auf. Ob damit eine Überschwemmung verhindert werden kann, ist unklar. Anwohner haben Bretter vor Fenstern und Türen befestigt. Das BSH erwartet, dass das Wasser am Freitag auf bis zu 200 Zentimeter über Normalnull steigt. Das wäre die Wasserhöhe, die im Januar 2019 für eine Überschwemmung im Hafen sowie in Teilen der Altstadt gesorgt hat. In Greifswald ist das Sperrwerk am Donnerstag geschlossen worden. Wie auch im Hafen Wismars forderten Einsatzkräfte die Leute auf, ihre Autos aus den niedrig gelegenen Bereichen wegzufahren.

Fährverkehr wird eingeschränkt

Unterdessen fallen auf der Linie Rostock-Gedser bis einschließlich Freitag zahlreiche Fährverbindungen aus. Die letzte Fähre legt am Donnerstag in Rostock um 18 Uhr ab. Da der Scheitelpunkt des Sturmhochwassers gegen Mitternacht von Freitag auf Sonnabend erwartet wird, sollen am frühen Morgen des 21. Oktobers die Fähren wieder planmäßig verkehren. Ebenso eingeschränkt ist derzeit der Fährverkehr zwischen Rügen und Hiddensee. Beim Sparkassen Rügenbrücken-Marathon am Sonnabend sind die Starts für alle Wettbewerbe wegen der zu erwartenden Witterungsbedingungen um eine Stunde verschoben worden.

Wegen der Sturmwarnung sind auch die Verlegearbeiten der Anbindungsleitung für das Rügener Flüssigerdgas-Terminal vorübergehend unterbrochen worden. Das Schiff "Castoro 10" habe sich entsprechend Wind und Wellen neu ausgerichtet, die Arbeiten ruhen vorerst.

Wann beginnt eine Sturmflut?

Nach Angaben des BSH beginnt an der Ostseeküste eine Sturmflut bei einem Wasserstand von einem Meter über dem Normalwert. Ab 1,25 Meter wird von einer mittleren Sturmflut und ab 1,5 Metern von einer schweren Sturmflut gesprochen. Steigt das Wasser um mehr als zwei Meter, ist das eine sehr schwere Sturmflut.

