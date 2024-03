Stand: 09.03.2024 10:19 Uhr MV: Heringe und mehr in Wismar und auf Usedom

Am Sonnabend beginnen die 21. Wismarer Heringstage. Um 10 Uhr brachte ein Fischkutter eine große Ladung Hering in den Alten Hafen. Von dort wurde die Ware per Festumzug mit Blasmusik zum Markt gebracht. Seit 11 Uhr findet dort das große Heringsbraten statt. Bis zum 24. März wird der Ostseehering ganz oben auf den Speisekarten der Wismarer Gastronomie stehen. Fast zeitgleich finden die "Dej Usedomer Fischerwochen" statt. Viele Restaurants zwischen Ahlbeck und Karlshagen bieten besondere Fischgerichte an - eröffnet werden die Fischerwochen am Sonnabend mit der Heringsgala im Strandhotel Seerose.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.03.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Vorpommern-Rügen