Stand: 02.11.2022 17:57 Uhr Lübtheen: Vermisste Frau tot gefunden

Arbeiter haben am Dienstagabend an der Rögnitz im Amt Neuhaus (Niedersachsen) offenbar die Leiche einer seit acht Wochen vermissten Rentnerin aus Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) gefunden. Die Polizei in Lüchow hat die Ermittlungen zu den Todesumständen der 78-Jährigen aufgenommen. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung liegen den Angaben zufolge nicht vor. In der Nähe der Toten wurde ein Hund aufgegriffen. Offenbar handelt es sich dabei um das Tier der Vermissten. Er wurde laut Polizei den Angehörigen übergeben.



