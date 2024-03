Stand: 13.03.2024 12:41 Uhr Ludwigslust: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Bus verletzt

In einem Kreisverkehr nahe der A14-Anschlusstelle Grabow sind am Mittwochvormittag ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde die Autofahrerin dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem Bus sollen sich neben dem Fahrer auch etwa 15 Schülerinnen und Schüler befunden haben - sie blieben allesamt unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Anschlussstelle zur A14 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache und vermutet derzeit einen Vorfahrtsfehler des Busfahrers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.03.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim