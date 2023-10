Liveticker zu Sturmflut in MV: Scheitelpunkt gegen Mitternacht erwartet Stand: 20.10.2023 17:07 Uhr Mecklenburg-Vorpommern stellt sich auf eine schwere Sturmflut ein: Die Region um Wismar soll am stärksten betroffen sein. Erste Straßen sind bereits seit dem Morgen überschwemmt. Die aktuelle Lage im Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze:

Ostsee-Sturmflut: Scheitelpunkt bis Mitternacht erwartet

Die Sturmflut an der Ostseeküste soll ihren Scheitelpunkt nach Angaben des Wasserstandsvorhersagedienstes Ostsee gegen Mitternacht erreichen. Anschließend sinken die Pegelstände laut Vorhersage bis zum Sonnabendmorgen wieder leicht ab. In Wismar soll der Höchststand von 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand zwischen 17 und 18 Uhr erreicht werden und bis etwa Mitternacht auf diesem Niveau bleiben. Für Sonnabend rechnet der Vorhersagedienst nach Modellrechnungen damit, dass der Wasserstand in Wismar zwischen 7 und 8 Uhr morgens auf etwa einen Meter über dem normalen Wasserstand fällt.

Strände an vielen Küstenabschnitten komplett überspült

Sturm und Hochwasser haben im Landkreis Rostock bislang keine größeren Schäden angerichtet. Allerdings sind zahlreiche Strände bereits komplett überspült, wie beispielsweise in Heiligendamm. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erwartet teils bis zu zwei Meter hohe Wellen und dass das Wasser auch auf die Promenade schwappt.Vorsorglich wurden Spundwände aufgebaut und geschlossen. Auch in Graal-Müritz ist der Strand Graal-Müritz Ost und Höhe Seeblick nicht mehr begehbar. Nur im Bereich der Seebrücke hat sich das Wasser noch nicht bis zu den Dünen vorgekämpft. Bürgermeisterin Benita Chelvier (CDU) kündigte aber an, dass auch in Graal-Müritz ab 18 Uhr die Seebrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt wird. In Rostock ist bislang alles ruhig, am breiten Strand von Warnemünde sind Spaziergänger unterwegs. Auch im Rostocker Hafen gebe es keine Vorkommnisse, heißt es vom Hafenkapitän.

Die schwersten Sturmhochwasser in Wismar seit 1872

Seebrücken an der Küste Rügens gesperrt - Wind nimmt weiter zu

Aufgrund des Sturmes und des Hochwassers an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns sind die Seebrücken gesperrt. Die Gefahr geht dabei vor allem von den Wellen aus, die mit Kraft durch die Seebrücken drücken können. An den Küsten nimmt der Wind im Verlauf des späten Nachmittages und am Abend weiter zu. Laut Wetterdienst ist vor allem der Osten und Norden Rügens betroffen. Dort werden im Verlauf Windstärke 10 bis 11, am Kap Arkona auch Orkanböen (Windstärke 12) erwartet. Die Wasserstände können dann, abhängig von der Topografie der Küstenlinie, noch um 20 bis 30 Zentimeter steigen. Der Scheitelpunkt des Sturmhochwassers wird an der Ostseeküste nach Mitternacht erwartet.

THW wappnet sich für Einsätze wegen Ostsee-Hochwasser

Das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich auf zahlreiche Einsätze aufgrund der schweren Sturmflut an der Ostseeküste vor. "Wir beobachten die Lage und stehen bereit, mit unseren vielfältigen Möglichkeiten während und nach der Sturmflut Hilfe zu leisten", sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner der dpa. Bislang waren vor allem Sandsäcke seien befüllt und verbaut worden. Das Hilfswerk sei aber im Bedarfsfall auch darauf vorbereitet, im Ernstfall Deiche, Stege oder Schutzwände zu errichten.

Bundestag unterbricht Sitzung wegen Hochwasser-Lage

Aufgrund der Hochwasser-Lage hat der Bundestag seine Sitzung wegen der Lage an der Ostsee-Küste unterbrochen und damit ein "Signal der Anteilnahme" an die Küsten gesandt. Wolfgang Kubicki (FDP), amtierender Bundestagspräsident, unterbrach die Tagesordnung und sagte, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein stünden vor der wahrscheinlich schwersten Sturmflut seit 100 Jahren. "Das Haus sollte den Menschen wünschen, dass die Sachschäden gering bleiben und Menschenschäden nicht zu befürchten sind", so Kubicki. Dafür gab es den Angaben zufolge Applaus aus allen Fraktionen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet für die Kieler und die Lübecker Bucht für Freitagnachmittag und -abend den Höhepunkt einer schweren Sturmflut.

Nordwestmecklenburg ruft Hochwasser-Warnstufe 3 aus

"Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr: Akute Hochwassergefahr!", schallte um 14 Uhr eine Lautsprecheransage durch die Wismarer Hafengegend. Zuvor hatte bereits die Sirene gewarnt. Demnach hat der Pegelstand in der Hansestadt jetzt eine Höhe von 1,30 Meter über dem mittleren Wasserstand erreicht. Ab einer Höhe von 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand tritt das Wasser in Wismar über die Kaikante.

Barther Hafen: Wasser schwappt über die Hafenkante

Auch in Barth schwappt das Wasser bei noch zunehmendem Wind bereits über die Hafenkante, wie man auf dem Video des Stadtpräsidenten von Barth, Mario Galepp sieht.

NDR MV Live: Wie ist die Hochwasser-Lage in Wismar?

Universität Greifswald: Fenster und Türen schließen

Die Universität Greifswald bittet ihre Mitarbeiter in den sozialen Netzwerken darum, dass diese alle Fenster und Türen in den Lehr-, Forschungs- und Bürogebäuden geschlossen halten sollten.

Schulen können Nachmittagsunterricht ausfallen lassen

Wegen des Sturms über der Ostsee können die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern selbst entscheiden, ob der Nachmittagsunterricht am Freitag stattfinden oder ausfallen soll. Bei Unterrichtsausfall oder der Absage schulischer Veranstaltungen würden die Schulen die Eltern informieren, teilte das Bildungsministerium mit. "Eine erforderliche Beaufsichtigung wird in jedem Fall sichergestellt."

Backhaus bittet Tierhalter Vieh zu sichern

Umweltminister Till Backhaus (SPD) bittet darum, dass Tierhalter in tiefer liegenden Gebieten, die nicht durch Deiche geschützt sind, rechtzeitig ihr Vieh schützen sollten. "Unsere Staatlichen Ämter stehen aber in gutem stetigen Kontakt mit den Landkreisen und geben Warnungen rechtzeitig heraus. Für die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich ausdrücklich bei den Landkreisen und Gemeinden", so der Minister weiter.

Alarmstufe 2 im Landkreis Nordwestmecklenburg

Auf Empfehlung der Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt ist im Landkreis Nordwestmecklenburg die Alarmstufe 2 durch den Landrat ausgerufen worden, heißt es in einer Mitteilung von Umweltminister Till Backhaus (SPD). Diese Alarmstufe wird ausgerufen, wenn Pegelstände von über 1,25 Metern erreicht sind oder in Kürze erreicht werden. In der Hansestadt Rostock und in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald wurde bisher die Alarmstufe 1 ausgerufen. Aber auch in diesen Bereichen werden Wasserstände der Alarmstufe 2 erreicht werden.

Stürmische See in Zingst

Das Meer ist aufgewühlt am Strand von Zingst, wie Beiträge in sozialen Medien zeigen:

Rostock: Schiff mit Wasser vollgelaufen

Im Rostocker Stadthafen drohte am Vormittag ein Schiff zu sinken. Die Feuerwehr sicherte das Schiff. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Passanten hatten gemerkt, wie das Schiff absackte und augenscheinlich mit Wasser volllief. Als die Feuerwehr eingetroffen ist, stand das Wasser in dem Schiff bereits etwa 80 Zentimeter hoch. Umweltamt und Wasserschutzpolizei waren ebenfalls vor Ort. Es wurde ein Ölschlengel um das Schiff gelegt, damit die Betriebsstoffe die Warnow nicht verunreinigen.

Rügenbrücken-Marathon: Strecke teilweise unter Wasser

Wegen des Hochwassers kann der Rügenbrücken-Marathon morgen nur eingeschränkt durchgeführt werden. Laut Veranstalter wird es keinen Marathonlauf über 42 Kilometer geben, da Teile der Strecke unter Wasser stehen. Die Läufer auf den anderen Distanzen könnten aber wie geplant an den Start gehen. Die 137 angemeldeten Teilnehmer des Marathons werden stattdessen auf die Halbmarathon-Distanz umgemeldet. Wer lieber auf einer anderen Strecke starten wolle, könne das ebenfalls tun.

Schon gestern war der Rügenbrückenlauf um eine Stunde nach hinten geschoben worden. Erster Starttermin ist nun um 10:45 Uhr an der Mahnkischen Wiese für den Halbmarathon. 5.000 Läuferinnen und Läufer haben sich für das Sportevent angemeldet.

Neue Prognosen für Wasserstände

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat am Freitagvormittag (10.57 Uhr) seine Wasserstands-Prognosen für die Ostseeküste aktualisiert. Demnach wird in der Nacht zu Sonnabend in der Lübecker Bucht das Wasser auf bis zu 1,65 Meter über dem mittleren Wasserstand ansteigen. Westlich von Rügen erwartet das BSH ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend einen Höchststand von 1,40 Meter über mittleren Wasserstand. Östlich von Rügen wird demnach bereits bis zum Freitagabend ein Höchststand von 1,40 Meter Zentimetern erreicht, im Kleinen Haff sind es 1 Meter.

Backhaus: Boddengewässer besonders betroffen

Nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) rechnen die zuständigen Landesbehörden kaum mit Schäden durch das aktuelle Hochwasser. "Unsere Fachleute schätzen ein, dass man sich an der Ostseeküste wegen der umgesetzten Küstenschutzmaßnahmen keine Sorgen machen muss", sagte der Minister. Lediglich an den Boddengewässern, also den mit der Ostsee verbundenen Buchten, könne es vereinzelt zu nennenswerten Überflutungen kommen.

Deutscher Wetterdienst: Höhepunkt am Nachmittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen und nach Mitternacht langsam abklingen wird. "Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich", so DWD-Meteorologin Anne Wiese.

Sturm stoppt deutsch-dänischen Fährverkehr

Die für den Westteil der Ostsee erwartete Sturmflut hat auch Auswirkungen auf den deutsch-dänischen Fährverkehr. Wie die Reederei Scandlines am Freitag mitteilte, musste wegen extrem starker Ostwinde der Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend eingestellt werden. In Rostock, wo schon am Donnerstagabend keine Fähren mehr ablegten, wurden für Freitag alle neun Abfahrten gestrichen und auch für Samstag die erste Abfahrt um 0.45 Uhr abgesagt. Auch in der Gegenrichtung würden somit keine Schiffe verkehren. Der reguläre Fahrplan werde voraussichtlich Samstagfrüh wieder aufgenommen, hieß es. Auf der auch für den Güterverkehr wichtigen Strecke Puttgarden-Rødby fuhren wegen des Sturms ebenfalls keine Fähren mehr. Dort soll der reguläre Betrieb voraussichtlich am Samstag ab 03.15 Uhr wieder starten.

Insel Poel: Damm wird ab Höhe von zwei Metern gesperrt

Bei anhaltender Wetterlage muss der Damm zur Insel Poel gesperrt werden. Ab einer Höhe von zwei Metern ist es nicht mehr möglich auf die Insel oder von der Insel runter zu fahren. Sollte die Lage bedrohlich werden, wird über Sirenen gewarnt. Derzeit liegt der Pegel bei 1,20 Metern über Normal. Einige Straßen sowie der Parkplatz "Hinter Wangern" auf Poel sind bereits gesperrt. Überflutungen an den Häfen gibt es noch nicht.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Fassung hatten wir geschrieben, dass der Damm "am Nachmittag" gesperrt wird. Diese Information war nicht richtig. Richtig ist, dass diese Sperrung erst ab einem Pegelstand von zwei Metern veranlasst wird.

Rund um Rostock: Böen bis Stärke 11 erwartet

Für die Region rund um Rostock, vor allem in Küstennähe, sind bis zum Morgen Böen der Stärken 8 bis 11 vorausgesagt. In der kommenden Nacht soll ein Hochwasserstand von ungefähr 1,20 Metern über Normal Null erreicht werden. Die Fährverbindung Rostock-Gedser ist nach Angaben der Reederei Scandlines bis Samstagvormittag eingestellt. Aufgrund der Warnungen geschlossen wurde unter anderem das Sperrwerk bei Börgerende und die mobile Hochwasserschutzwand in Heiligendamm.

Zingst: Strandkörbe in Sicherheit gebracht

Auch in Zingst macht sich der Sturm bemerkbar: Dort werden heute ein Ostwind bis Stärke 10 und Hochwasser bis 1,20 Meter über Normal erwartet. Die Strandkörbe wurden dort bereits gestern in Sicherheit gebracht.

Nicht nur in Zingst verschwindet der Strand. Vielerorts zeigt sich dieses Bild:

Erste von vier Alarmstufen erreicht

In Wismar, Warnemünde, Stralsund und Greifswald wurde bislang die erste von vier Alarmstufen erreicht - weil der Pegel mehr als einen Meter über dem Normalen liegt. In Wismar sind einige Straßen am Hafen rund um den Schiffbauerdamm überflutet, ein vorübergehender Höchststand sei erreicht sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Am späten Nachmittag wird dann mit nochmals steigendem Pegel gerechnet.

Stralsund: Teile der Hafeninsel stehen unter Wasser

Auch in Stralsund steigt der Pegelstand: Teile der Hafeninsel stehen bereits unter Wasser. Eindrücke davon gibt es auf den sozialen Netzwerken der Hansestadt:

Ein Stadtsprecher sagte, dass alle Autos, die an den Kaikanten stehen, weggefahren werden sollten - sonst müssten sie bei Überschwemmungen abgeschleppt werden.

So hoch steht das Wasser an der Ostseeküste in MV

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie meldet die aktuellen Wasserstände. Aktuell wird dort vor einer schweren Sturmflut an der Ostseeküste gewarnt.

Steigende Pegelstände - auch im Stettiner Haff

Die stürmische Wetterlage sorgt auch an den Küsten des Stettiner Haffs für steigende Pegelstände. Im Stadthafen Ueckermünde liegt der Stand aktuell bei 5,82 Metern. Das sei zwar deutlich über Normal (5,20 Meter), aber nicht bedrohlich, so Hafenmeister Roland Till. Dennoch würden vereinzelt zusätzliche Spundwände gesetzt werden. Beim Hochwasser 2009 betrug der Pegelstand in Ueckermünde 6,24 Meter. An den Messstellen der Peene in Aalbude und Demmin liegen die Pegelstände derzeit deutlich unter den von den Behörden festgelegten Alarmstufen.

Wasser steigt - erste Überschwemmungen

Erste Straßen und Uferbereiche in Mecklenburg-Vorpommern sind überschwemmt. In Wismar sammelte sich das Wasser am Morgen vor allem in Hafennähe. Dort mussten Fußgänger und Radfahrer mit nassen Füßen rechnen. Die Sturmflut an der Ostsee soll am Freitagabend ihren Höhepunkt erreichen. Mecklenburg-Vorpommern kommt nach Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie glimpflicher als Schleswig-Holstein weg. Es werde voraussichtlich eine mittlere Sturmflut werden, sagte die Sprecherin. In Greifswald werde das Wasser auf 1,40 Meter über das mittlere Hochwasser steigen, in Koserow auf Usedom auf etwa einen Meter. Die Höchststände können den Angaben zufolge um jeweils 10 Zentimeter abweichen, weil sie von Windverhältnissen abhängen und diese sind schwerer vorhersagbar.

Fährverkehr vielerorts eingeschränkt

Wegen der Sturmflutwarnung fallen auf der Fährlinie zwischen Rostock und dem dänischen Hafen Gedser heute zahlreiche Abfahrten aus. Ebenso eingeschränkt ist derzeit der Fährverkehr zwischen den Inseln Rügen und Hiddensee. Es fahren derzeit keine Fähren ab Schaprode oder Hiddensee.

Impressionen aus Mecklenburg-Vorpommern

Wie ist die aktuelle Lage? Eindrücke aus verschiedenen Teilen des Landes in einer Bildergalerie:

Vereinzelt Bäume auf den Straßen

Die Feuerwehren haben in der Nacht bereits vereinzelt umgestürzte Bäume von den Straßen räumen müssen - zum Beispiel bei Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie bei Mukran auf der Insel Rügen.

Städte bereiteten sich auf Hochwasser vor

Viele Städte in Küstennähe bereiteten sich bereits am Donnerstag auf Sturm und Hochwasser vor. In Wismar beispielsweise haben Ladenbesitzer ihre Geschäfte und Bewohner ihre Häuser mit Sandsäcken gesichert.

Auch in Stralsund hat das Technische Hilfswerk bereits am Donnerstag die ersten Sicherungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz durchgeführt. Eindrücke vom Befüllen der Sandsäcke:

Wann beginnt eine Sturmflut?

Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) beginnt an der Ostseeküste eine Sturmflut bei einem Wasserstand von einem Meter über dem Normalwert. Ab 1,25 Meter wird von einer mittleren Sturmflut und ab 1,5 Metern von einer schweren Sturmflut gesprochen. Steigt das Wasser um mehr als zwei Meter, ist das eine sehr schwere Sturmflut.

Wo ist die Bevölkerung besonders gefährdet?

Um die Gefahren durch Hochwasser abzuschätzen, sind die Bundesländer verpflichtet, sogenannte Risikokarten für Fluss- und Küstenhochwasser zu erstellen. Sie zeigen unter anderem, wie viele Einwohner potenziell von einem Hochwasser betroffen wären.

Nur wenn ein Küstengebiet als "ausreichend geschützt" gilt, dürfen die Länder darauf verzichten, das Szenario für ein Jahrhunderthochwasser auszurechnen. Niedersachsen scheint sich sehr sicher zu sein, dass seine Deiche bei einem Jahrhunderthochwasser halten würden und veröffentlicht daher keine Risikokarte für diesen Fall. Aber es gibt Daten für die anderen Nord-Bundesländer. Aus ihnen hat NDR Data berechnet, wie stark die Bevölkerung vor Ort von einer Jahrhundertflut an Nord- und Ostsee betroffen wäre.

Auffällig sind vor allem Ostsee-Orte in Mecklenburg-Vorpommern: Am stärksten prozentual betroffen wäre Rostock mit sechs Prozent der Bevölkerung - knapp 13.000 Personen. In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen würde eine Jahrhundertflut gut drei Prozent der Bevölkerung treffen. Innerhalb der Landkreise wären einzelne Gemeinden besonders gefährdet. So finden sich in der Liste der zehn am stärksten betroffenen Gemeinden beispielsweise Zinnowitz mit über 2.400 Personen und Prerow, wo es mehr als neun von zehn Personen treffen könnte (1.370 von 1.450 Personen).

