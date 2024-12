Linke nominieren Dietmar Bartsch für die Bundestagswahl Der frühere Fraktionschef Dietmar Bartsch wird als Direktkandidat für die Linken bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 antreten. 2017 und 2021 hatte er das Direktmandat verpasst.

In Rostock ist Dietmar Bartsch (Linke) am Abend von den Mitgliedern des Kreisverbandes als Direktkandidat für die kommende Bundestagswahl nominiert worden. Damit hat er die erste Hürde für die sogenannte "Mission Silberlocke" genommen.

Linke liegt in Umfragen bei vier Prozent

So bezeichnen die altgedienten Linkenpolitiker Gregor Gysi, Bodo Ramelow und der frühere Fraktionschef Dietmar Bartsch ihren gemeinsamen Schritt, als Direktkandidaten bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 anzutreten. Bundesweit liegt die Linke in Umfragen bei vier Prozent.

Bartsch verfehlte zweimal Direktmandat

Im Rahmen der "Mission Silberlocke" hatte Dietmar Bartsch seine erneute Kandidatur im Wahlkreis 14 angekündigt. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 hatte er das Direktmandat jeweils als Zweiter verpasst. Nach eigener Aussage könne sich der 66-Jährige jetzt - anders als damals - ganz auf den regionalen Wahlkampf zwischen dem Landkreis Bad Doberan und Graal Müritz konzentrieren, weil er dieses mal nicht bundesweit Spitzenkandidat der Linken sei.

Mit 81 Prozent gewählt

81 Prozent der Parteimitglieder gaben ihm dafür ihre Zustimmung. Ob Bartsch auch Spitzenkandidat für Mecklenburg-Vorpommern wird, entscheidet sich auf der Landesdeligiertenkonferenz am 20. Dezember.