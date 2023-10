Linke in MV: Die Co-Vorsitzende Müller tritt zurück Stand: 23.10.2023 10:05 Uhr Die Co-Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller, hat überraschend ihren Rücktritt erklärt. Sie werde zum Ende des Monats ihr Amt niederlegen, teilte die Partei mit. Mit Sahra Wagenknechts Ankündigung für eine Partei-Neugründung hat ihr Rückzug nach NDR Informationen nichts zu tun.

Nach nur anderthalb Jahren als Co-Vorsitzende ist schon Schluss: Die 23-Jährige nannte persönliche Gründe. Sie habe seit ihrer Wahl im März 2022 eine "durchwachsene Reise" erlebt. Ihr sei die Entscheidung nicht leicht gefallen und sie habe sie "reiflich durchdacht". Müller kündigte an, sie bleibe Genossin und Basismitglied. Die Regierungspartei wird damit vorerst allein vom ehemaligen Landtagsabgeordneten Peter Ritter geführt. Wann es zu einer Nachwahl kommt, ist unklar.

Rücktritt zur Unzeit

Müller galt als Nachwuchs-Hoffnung der Linken, die mit einer Überalterung ihrer Mitglieder kämpft. In ihrer kurzen Amtszeit konnte die Politikstudentin allerdings kaum Akzente setzen und blieb im Schatten des Co-Vorsitzenden Ritter. Der Rücktritt kommt für die Linken im Land zur Unzeit. Wegen der angekündigte Partei-Neugründung durch die Partei-Rebellin Sahra Wagenknecht steckt die Gesamt-Partei in einer tiefen Krise. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind ihre Umfragewerte zuletzt gesunken. Nach NDR Informationen hat Müllers Rückzug nichts mit Wagenknechts Ankündigung für eine Partei-Neugründung zu tun.

