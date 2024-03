Stand: 29.03.2024 11:26 Uhr Levenhagen: 81-Jährige fährt über Rot und gegen LKW

Bei einem Verkehrsunfall auf der B109 bei Levenhagen (Vorpommern-Greifswald) sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Nach Polizeiangaben hatte eine 81-jährige Autofahrerin an der Kreuzung eine Ampel nicht beachtet und war bei rot auf eine Kreuzung gefahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem LKW. Sowohl der Fahrer des LKW, als auch die Unfallverursacherin und ihre 10-jährige Enkelin wurden durch den Unfall verletzt. Sie wurden in das Uniklinikum Greifswald gebracht. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald