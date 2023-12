Stand: 15.12.2023 12:30 Uhr Lansen: Jugendlicher stürzt von Strommast - schwere Verbrennungen

Am Donnerstagabend ist ein Jugendlicher in Lansen (Mecklenburgische Seenplatte) von einem Strommast gestürzt. Laut Polizei fiel der 18-jährige Deutsche etwa fünf bis sechs Meter tief und zog sich außerdem schwere Verbrennungen zu. Warum er auf den Mast kletterte, ist noch unklar. Er habe noch selbst telefonisch den Rettungsdienst gerufen, konnte aber nicht befragt werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

