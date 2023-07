Stand: 13.07.2023 10:43 Uhr Landtag in Schwerin gedenkt früherer Kieler Regierungschefin Simonis

Der Landtag in Schwerin hat am Donnerstag der am Vortag verstorbenen früheren Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Heide Simonis, gedacht. Die Abgeordneten erhoben sich zu Beginn der Sitzung von ihren Plätzen und legten eine Schweigeminute ein. Landtagspräsidentin Birgit Hesse würdigte Simonis als große Politikerin, die mit ihrem Wirken als erste Ministerpräsidentin Spuren in der deutschen Politik hinterlassen habe. Die SPD-Politikerin war nach Parteiangaben am Mittwoch wenige Tage nach ihrem 80. Geburtstag in Kiel gestorben. Simonis war am 19. Mai 1993 erste Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes geworden.

