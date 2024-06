Stand: 12.06.2024 05:59 Uhr Landtag MV: Beamte sollen mehr Geld bekommen

Der Landtag will heute beschließen, dass ihre Besoldung mindestens 15 Prozent über dem Niveau des Bürgergeldes liegt. Bisher fällt der Abstand der unteren Gehaltsgruppe zur Grundsicherung zu niedrig aus - Beamte dort verdienen nur drei Prozent mehr als Bürgergeldempfänger. Künftig - so Finanzminister Geue in einer ersten Debatte im März - werden es 22 Prozent mehr. Die Erhöhung in der untersten Besoldung löst eine Kettenreaktion aus - auch alle anderen Besoldungen bis auf die der Staatssekretäre und Minister werden angehoben - rückwirkend zum 1. Januar 2023. Das Land kommt mit der Neuregelung Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nach. Gleichzeitig wird der Tarifabschluss der Angestellten auf die Beamten übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.06.2024 | 06:00 Uhr