Stand: 20.08.2023 06:31 Uhr Landkreis Rostock: 79-Jährige stirbt durch Badeunfall

Bei einem Badeunfall in einem See in Vietgest im Landkreis Rostock ist am Sonnabend eine Frau ums Leben gekommen. Nach Zeugenaussagen war die 79-Jährige am Nachmittag im Wasser untergegangen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Helfer fanden die Frau auf dem Grund des Sees, sämtliche Versuche der Reanimation blieben aber erfolglos. Die Frau verstarb den Angaben zufolge vor Ort.

