Landgericht Neubrandenburg: Prozess gegen 64-Jährigen Stand: 28.02.2025 07:29 Uhr Ein 64-Jähriger Mann ist wegen sexuellen Missbrauchs an seinem zwei Monate alten Enkelkind angeklagt. Sein 34-jähriger Sohn steht bereits vor Gericht.

Vor dem Landgericht Neubrandenburg beginnt heute der Prozess gegen einen 64-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Der Mann sitzt seit September in Untersuchungshaft. Bei dem unter Anklage stehenden Mann handelt es sich um den Vater des 34-Jährigen, der ebenfalls wegen sexuellen Missbrauchs an seinem zwei Monate alten Baby vor Gericht steht.

Großvater war am Missbrauch des Mädchens beteiligt

Dem Großvater wird vorgeworfen, in zwei Fällen an den sexuellen Missbrauchshandlungen beteiligt gewesen zu sein. Außerdem soll er in zwei weiteren Fällen bei dem Missbrauch des zwei Monate alten Mädchens durch den Vater Beihilfe geleistet haben. Der Angeklagte habe darüber hinaus kinderpornographische Inhalte besessen und weitergeleitet. Die Verhandlung ist zunächst öffentlich. Mit einem Ausschluss der Öffentlichkeit sei aber laut Gericht zu rechnen.

