Landeswahlleiter: Vorbereitungen zur Bundestagswahl laufen nach Plan Stand: 16.01.2025 13:35 Uhr Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Vorab wurde viel darüber diskutiert, ob Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen rechtzeitig verschickt werden können. Landeswahlleiter Christian Boden ist mit den Vorbereitungen im Land zufrieden.

In Mecklenburg-Vorpommern läuft im Hinblick auf die Bundestagswahlen alles nach Plan. Das bestätigte der Landeswahlleiter Christian Boden bei NDR MV "Das Interview". Das läge vor allem auch daran, dass die Europa- und Kommunalwahlen erst wenige Monate her sind und die meisten Menschen in den Wahlämtern bereits gut eingespielt sind.

Wahlbenachrichtigungen werden diese Woche verschickt

Während einige ihre Wahlbenachrichtigung schon im Briefkasten hatten, warten andere noch sehnsüchtig darauf. Aber der Landeswahlleiter gibt Entwarnung: Es bestehe kein Grund zur Sorge und "es liegt alles im Bereich der Toleranz". Alle Gemeinden sind dabei, die Benachrichtigungen zu verschicken, sodass im Lauf der Woche jeder seine Wahlbenachrichtigung erhalten sollte. Sollten diese bis Anfang nächster Woche nicht da sein, rät Boden dazu, bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde nachzufragen, ob man wirklich im Wählerverzeichnis steht oder ob sich einfach nur die Zustellung verzögert.

Bis zur Bundestagswahl genügend Wahlhelfer

Auch das Thema Wahlhelfer hatte einigen Kreisen bisher Sorgen bereitet. Doch auch hier zeigt sich Boden optimistisch. Er hätte zwar nicht mit jeder Kreiswahlleitung gesprochen, aber die Signale aus den einzelnen Kreisen geben Anlass zur Entspannung. Inzwischen wurden fehlende Wahlhelfer gefunden oder man sei davon überzeugt, die Lücken bis zum 23. Februar schließen zu können.

