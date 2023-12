Ehrenamt missbraucht? Präsident des Landesjagdverbands MV tritt zurück Stand: 12.12.2023 09:59 Uhr Der Präsident des Landesjagdverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Nießen, ist am Montagabend zurückgetreten. Gegen ihn standen seit Wochen schwere Vorwürfe im Raum.

Mehrere Kreisjagdverbände, unter ihnen der für Rostock zuständige Vorsitzende Ingo Röpcke, hatten diesen Schritt gefordert. Sie hatten Nießen vorgeworfen, dass er sein Ehrenamt mehrfach missbraucht habe. NDR 1 Radio MV berichtete darüber.

Kritik an Änderung des Landesjagdgesetzes

Nießen hatte in der Vergangenheit nachweislich allein gegen die Positionen der Jägerschaft gestimmt und so dem Verband großen Schaden zugefügt. Dabei geht es um die Änderung des Landesjagdgesetzes. Der Entwurf sieht eine sogenannte Mindestabschussregelung von Rot- und Damwild vor, ohne Deckelung nach oben wie bislang. Über diese Neuerung wird heftig diskutiert, auch unter Jägern. Kritiker befürchten einen möglichen lokalen Totalabschuss von Wildarten.

Neuer Präsident soll im Frühjahr gewählt werden

Wer neuer Landesjagdpräsident wird, ist noch unklar. Der Verband selbst ist mit rund 10.000 Mitgliedern der zweitgrößte anerkannte Naturschutzverband in Mecklenburg-Vorpommern. Ein neuer Präsident soll bei der Landesdelegiertenkonferenz des Verbandes am 27. April 2024 in Rostock gewählt werden. Bis dahin agiert das noch gewählte Präsidium ohne Oberhaupt. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landesjagdverbandes, dass ein Präsident zurücktritt. Das habe es zuvor noch nicht gegeben, heißt es aus dem Verband.

