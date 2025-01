LT-Club Rostock: Kontroverse um Zutritt nur mit deutschem Pass Stand: 09.01.2025 19:41 Uhr Wer in einen "Club" möchte, muss oft an Türstehern vorbei. Die entscheiden, wer reinkommt. Beim Rostocker Club LT gibt es nun Vorwürfe, dass nur Deutsche zu einer Party zugelassen wurden. Ein Betroffener hat seine Geschichte öffentlich gemacht.

von Jürn-Jakob Gericke

Der LT-Club in Rostock ist einer der ältesten und größten der Stadt, gegründet vor mehr als 50 Jahren an der Rostocker Uni, als der Club der Landtechniker. Daher rührt die Abkürzung LT. Zu einer Party am vergangenen Wochenende wollte auch der Mitte 20-jährige Nicolás aus Ecuador. Seine Freunde waren schon im Club - für ihn war aber an der Tür Schluss, erzählte er dem NDR. "Die haben gesagt, ohne deutschen Ausweis kommst du nicht rein. Ich war schockiert und hab gefragt, warum. Und die meinten, das kam vom Chef."

Für Nicolás besonders absurd: Er sei schon mehrmals in dem Club feiern gewesen, ohne Probleme. An dem Abend seien aber wohl wirklich nur Deutsche reingekommen. Draußen standen nämlich noch einige andere Frauen und Männer, die keinen passenden Ausweis hatten.

Nutzer teilen ähnliche Erfahrungen im Internet

Nicolás hat ein Video auf dem Netzwerk Instagram hochgeladen, das er noch vor dem LT-Club gefilmt hat. Da berichtet er über den Vorfall und darüber, dass sein Kumpel die Polizei gerufen hat. Die Beamten hätten aber nur gesagt, dass der Club Hausrecht hat und sie nichts machen können. Die Polizei hat so einen Einsatz bestätigt. Das Video von Nicolás ist - Stand Donnerstagabend (09.01) - gut 166.000 Mal angesehen worden. In den Kommentaren schreiben einige Nutzerinnen und Nutzer, dass sie ähnliche oder andere schlechte Erfahrungen mit dem LT gemacht haben.

Club reagiert: Man stelle sich "gegen Diskriminierung"

Vom LT-Club gibt es aber nun ein Statement bei Instagram. Da heißt es: Der Club stelle sich gegen Diskriminierung und rechtes Gedankengut. Die Situation vom Wochenende sei unglücklich verlaufen und sei intern verurteilt worden. Man wolle alles daran setzen, dass es nicht wieder zu solchen Missverständnissen kommt.

Was genau sich ändern soll und was das Missverständnis war, wird nicht konkret gesagt. In der Stellungnahme des Clubs heißt es außerdem, dass es in jüngster Zeit vermehrt Delikte im Club von Gruppen männlicher Personen gab, sowie Belästigungen gegenüber Frauen, und das geschehe auch "unabhängig von der Herkunft". Eine NDR-Anfrage hat der LT-Club bisher nicht beantwortet.

Welle der Solidarität für Nicolás

Nicolás sagt, er wolle sich das Feierngehen nicht vermiesen lassen. "Andere Clubs haben mich eingeladen, ich fand die Reaktionen sehr solidarisch und ganz toll." In den LT wolle Nicolás nicht mehr gehen. Über rechtliche Schritte gegen den Club habe er sich zwar informiert, aber das wolle er nicht angehen.

