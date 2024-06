LNG-Terminal Mukran: Anwohner erstatten Anzeige wegen Lärms Stand: 03.06.2024 09:11 Uhr Das LNG-Terminal in Mukran auf der Insel Rügen steht wegen neuer Vorwürfe in der Kritik. Anwohner haben Anzeige bei der Polizei wegen Lärms erstattet.

Bei der Wasserschutzpolizei sind zwei Anzeigen von Anwohnern eingegangen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Lieferung von Flüssigerdgas aus den USA Ende Mai. Die Anwohner kritisieren, dass es vom 24. bis 27. Mai - also unmittelbar nach dem Anlegen des LNG-Frachters "Rias Baixas Knutsen" - zu einer unerträglichen Lärmbelästigung gekommen sei. Sie sprechen von einem "Terror-Wochenende". Auf mehreren Ton- und Filmdokumenten, die dem NDR vorliegen, ist ein dauerhaftes Dröhnen zu hören. Nach Ansicht der Anwohner sind Grenzwerte überschritten.

Betreiber-Firma verweist auf andere Hafennutzer

Die Deutsche ReGas als Betreiber des Terminals weist die Vorwürfe zurück. Es habe in der Zeit im Industriehafen mehrere Umschlagstätigkeiten anderer Hafennutzer gegeben, die auch am Abend und über Nacht zu Schallemissionen geführt hätten, so ein Sprecher. Grenzwerte seien durch das Terminal nicht überschritten worden. Der Frachter hatte an dem Wochenende in Mukran das LNG entladen und ist bereits auf dem Rückweg nach Corpus Christi, einem US-amerikanischen Hafen am Golf von Mexiko.

