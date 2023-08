LNG-Terminal: Bund lockt mit Millionen-Projekten Stand: 31.08.2023 06:00 Uhr Die Bundesregierung stellt Mecklenburg-Vorpommern mehrere millionenschweren Projekte in Aussicht. Damit soll der Bau des umstrittenen LNG-Terminals auf Rügen attraktiver für das Land werden.

Im Streit um das umstrittene LNG-Terminal auf Rügen stellt die Bundesregierung offenbar milliardenschwere Projekte für Meckenburg-Vorpommern in Aussicht. Das berichtet die Ostsee-Zeitung und beruft sich auf einen Brief des Ostbeauftragten an die Ampel-Fraktionen im Bundestag. Wenn Mecklenburg-Vorpommern für das LNG-Terminal auf Rügen stimmt, finanziert der Bund im Gegenzug Grossprojekte: Fast 70 Millionen Euro sollen dann für den Ausbau des Hafens Mukran fließen und bis zu 750 Millionen für den Ausbau einer Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Berlin und Vorpommern.

Nach Angaben der Ostsee-Zeitung haben der Ostbeauftragte Schneider und das Schweriner Wirtschaftsministerium bestätigt, dass es intensive Gespräche zu den Großprojekten gibt. Beide würden Mecklenburg-Vorpommern Vorteile bringen, heißt es in dem Brief. Bis Mitte kommenden Jahres soll ausserdem geprüft werden, ob die Bahnstrecke auch auf Rügen ausgebaut werden kann. Die Deutsche Umwelthilfe hat in der OZ bereits Kritik geäußert und die möglichen Absprachen als unzulässig bezeichnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.08.2023 | 06:00 Uhr