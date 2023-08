LNG auf Rügen: Bund und Land verhandeln über Millionen-Projekte in MV Stand: 31.08.2023 14:20 Uhr Die Bundesregierung verhandelt mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns über millionenschwere Investitionen in die Infrastruktur des Landes. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die möglichen Absprachen als "schmutzigen Deal".

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat der Bundesregierung Maßnahmen vorgeschlagen, um die Akzeptanz für das umstrittene LNG-Projekts in Mukran auf Rügen zu fördern. Aus einem Brief des Ostbeauftragten Carsten Schneider (SPD) an die Ampel-Fraktionen im Bundestag geht hervor, dass Bund und Land aktuell über die Vorschläge verhandeln. Die "Ostsee-Zeitung" berichtet, dass fast 70 Millionen Euro für den Ausbau des Hafens Mukran und bis zu 750 Millionen Euro für den Ausbau einer Bahnstrecke zwischen Berlin und Vorpommern im Gespräch sind. Beide Projekte würden Mecklenburg-Vorpommern Vorteile bringen, heißt es in dem Brief.

Meyer: Maßnahmen für Akzeptanz vor Ort

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sagte dem NDR am Donnerstag, es brauche Maßnahmen, von denen die Bevölkerung vor Ort profitiere, um die Akzeptanz des LNG-Projekts zu stärken. "Darüber sind wir in guten Gesprächen mit dem Bund, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern", so Meyer. "Ganz ganz wichtig ist, über LNG hinaus zu schauen in die Zukunft, die heißt Wasserstoff", unterstrich der Wirtschaftsminister.

Massive Kritik von der Deutschen Umwelthilfe

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat bereits scharfe Kritik an den Verhandlungen geäußert, diese sogar als "Schweinerei" bezeichnet. Mögliche Absprachen über Großinvestitionen in Mecklenburg-Vorpommern im Gegenzug für die Zustimmung zum LNG-Projekts des Bundes tat die DUH im Voraus als unzulässig ab. Es handle sich um einen "schmutzigen Deal".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.08.2023 | 06:00 Uhr