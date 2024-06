Stand: 27.06.2024 11:37 Uhr Kühlungsborn: Neuer Tourismuschef gesucht

Mitten in der Hauptsaison sucht das Ostseebad Kühlungsborn einen neuen Tourismuschef. Auf eigenen Wunsch habe Stephan Köhl die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn im gegenseitigen Einvernehmen verlassen, heißt es in einer Stellungnahme. Demnach hätten die Vorstellungen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu weit auseinander gelegen. Die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt, will die Stelle nach eigenen Angaben schnellstmöglich ausschreiben und neu besetzen. Köhl, der vor seinem Engagement in Kühlungsborn schon in Tirol, Ischgl, dem Berchtesgadener Land und dem Schwarzwald als Tourismuschef tätig war, wollte sich zu seinem Aus in Kühlungsborn gegenüber dem NDR nicht äußern.

