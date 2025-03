Kühlungsborn: Große Teile des CDU-Stadtverbands verlassen ihre Partei Stand: 25.03.2025 19:07 Uhr Der CDU-Stadtverband Kühlungsborn hat am Dienstag fast geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Die Kommunalpolitiker kritisieren insbesondere die jüngsten Entscheidungen von Friedrich Merz und der Bundes-CDU in den Koalitionsverhandlungen.

In einem Schreiben, das dem NDR vorliegt, kündigten 18 langjährige Mitglieder der Union am Dienstag ihren Austritt mit sofortiger Wirkung an. Zu den Unterzeichnern gehören auch die Stadtverbandsvorsitzende Katrin Ziesig-Wendt sowie ihre Stellvertreter im Stadtverband. In dem Begründungsschreiben heißt es: "Jeder von uns ist aus bestimmten Überzeugungen und Grundwerten in die CDU eingetreten. Wenn jedoch grundlegende Punkte und rote Linien überschritten werden, die diese Werte zerstören, muss man zwangsläufig Konsequenzen ziehen."

Kritik an Entscheidungen der Bundes-CDU

Die Kühlungsborner Ex-Unionsmitglieder sehen die politische "DNA" der Partei in Gefahr - dazu gehörte lange auch die Schuldenbremse. Mit der Änderung des Grundgesetzes im Zuge der Koalitionsverhandlungen unter Parteichef Friedrich Merz sei diese "faktisch aufgehoben", heißt es in dem Schreiben. Außerdem gibt es Kritik an der Aufnahme des Punktes Klimaneutralität in das Grundgesetz. "Politische Zielsetzungen dieser Tragweite gehören nicht in die Verfassung", heißt es weiter. Auch in Sachen Migrationspolitik vermissen die Unterzeichner die erhoffte Wende. Sie bedankten sich dennoch für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und "wünschen der CDU bei den Koalitionsverhandlungen ein besseres Händchen, um eine weitere Austrittswell innerhalb der CDU zu vermeiden."

Mit dem Austritt fast des gesamten Verbandsvorstands sowie der Fraktionsmitglieder in der Stadtvertretung ist der Kühlungsborner CDU-Verband praktisch kaum noch handlungsfähig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock