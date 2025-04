Stand: 07.04.2025 16:12 Uhr Kühlungsborn: Ausflugsdampfer vor Seebrücke havariert

Das Fahrgastschiff "MS Baltica" ist mit mehreren Passagieren an Bord am Montagmittag an der Seebrücke in Kühlungsborn havariert. Das Schiff hat ersten Informationen zufolge eine Antriebswelle verloren, durch das entstandene Loch läuft Wasser in das Heck. Alle Passagiere konnten den Havaristen verlassen und blieben unverletzt.

Mehr in Kürze hier auf ndr.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.04.2025 | 17:00 Uhr