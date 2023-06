Stand: 13.06.2023 08:05 Uhr Kröpelin: Transporter auf A20 ausgebrannt

Auf der Autobahn 20 zwischen Neukloster und Kröpelin ist in der Nacht zu Dienstag ein Transporter in Flammen aufgegangen. Der Polizei zufolge konnte der Fahrer den Wagen noch auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Der Mann blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die A20 in Fahrtrichtung Rostock bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt.

