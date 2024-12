Kritik an Hausverwaltung Ivere Property: Mieter beklagen Zustände Stand: 17.12.2024 09:10 Uhr Schimmel, ausgefallene Heizungen, undichte Fassade: Diese und ähnliche Probleme haben Mieter vor Monaten ihrer Hausverwaltung Ivere Property Management gemeldet. Das Unternehmen verwaltet zahlreiche Wohnungen in MV. Auf die Beschwerden der Mieter reagiert es offenbar bislang nicht. Erste Forderungen nach Enteignungen werden laut.

Der Wohnblock an der Straße der Freundschaft in Crivitz nahe Schwerin hat schon deutlich bessere Zeiten erlebt: Die Fassade ist vergilbt, Schwalbennester an vielen Ecken und ein Fenster ist immer noch zerbrochen, seit es in der Wohnung dahinter vor knapp zwar Jahren gebrannt hat. Die meisten Wohnungen im Block stehen leer. Aber Franziska Nix lebt hier noch mit ihrem Mann und drei Kindern. "Die Tapete wellt sich, Wasser kommt rein. Die Wand haben wir 2023 neu gemacht, die war voller Schimmel. Die Außenfassade ist kaputt, die Vögel nisten da drin, da kommt Wasser rein", zählt sie auf. Schimmel gebe es auch im Kinderzimmer der zweijährigen Zwillinge und im Bad.

Unbezahlte Rechnungen: Sperrankündigung von Wasserwerken

Laut Franziska Nix reagiert die Hausverwaltung nicht auf Anrufe. Einen direkten Ansprechpartner gebe es sowieso nicht mehr. "Keiner kommt, keiner hilft, kein Hausmeister, auch Crivitzer Firmen machen nichts mehr", ärgert sich Nix - offenbar wegen Außenständen der Hausverwaltung bei diesen Firmen. Ende November schickten die Wasserwerke dann auch noch eine Sperrankündigung für den ganzen Block, weil Rechnungen nicht gezahlt wurden, wie Nix weiter berichtet. Das Geld von den Mietern hatte die Hausverwaltung aber eingezogen.

Wohnblock in Crivitz ist kein Einzelfall

Die Hausverwaltung Ivere Property Management betreut mehrere Wohnungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der Zustand der Wohnungen in Crivitz ist keine Einzelerscheinung. Einen ähnlichen Fall gibt es in Kritzmow bei Rostock. Auch dort werden einige Wohnblöcke von Ivere Property Management verwaltet. Kerstin Marowka wohnt in einem davon - seit fast 50 Jahren. Seit rund sechs Wochen gibt es Probleme mit der Heizung. Mal würden die Heizkörper nicht warm, mal komme kein warmes Wasser aus der Leitung. Manchmal gehe beides nicht. Zur Sicherheit hat sich die 68-Jährige einen elektrischen Radiator gekauft. Damit sie mit ihrem Partner nicht Heiligabend in der kalten Stube verbringen müsse.

Auf Hilfe der Hausverwaltung setzt sie dabei nicht. Auch sie könne dort niemanden erreichen, sagt sie: "Wir fühlen uns im Stich gelassen, die meisten ziehen aus, wissen nicht, was kommt." Auf Anfragen des NDR in Mecklenburg-Vorpommern hat das Unternehmen bislang nicht reagiert.

Mieterbund MV ist über Mängel informiert

Für Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mieterbundes Mecklenburg-Vorpommern, sind das keine Einzelfälle. Zahlreiche Mieter, die von dieser Hausverwaltung betreut werden, sind laut Glause mit ihren Problemen zum Mieterbund gekommen. Auch Glause berichtet von "ständig drohenden Versorgungsunterbrechungen", angezeigten, aber nicht beseitigten Mängeln und Nachforderungen. Den Betroffenen empfiehlt Glause, ihr Recht wahrzunehmen und zu klagen. Franziska Nix würde stattdessen viel lieber ihre Wohnung wechseln. Aber für die fünfköpfige Familie war in Crivitz bisher nichts zu finden, wie Nix erklärt.

Bürgermeisterin: "Es muss möglich sein, Vermieter zu enteignen"

Bei der Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (Crivitzer Wählergemeinschaft) haben sich viele Betroffene Hilfe gesucht. Brusch-Gamm wünscht sich: "Wenn ein Vermieter sich über Jahre nicht kümmert, fordere ich, dass es möglich sein muss, ihn zu enteignen."

