Kreis Vorpommern-Rügen nach Hackerangriff weiter eingeschränkt

Die Verwaltung des Kreises Vorpommern-Rügen hat nach wie vor mit den Auswirkungen eines Hackerangriffs auf ihre Computersysteme im November vergangenen Jahres zu kämpfen. Im ganzen Kreis können Fahrzeuge nur an einem einzigen Ort an- und abgemeldet werden - in Stralsund. Auch andere Fachbereiche sind für Bürger, Unternehmen und Behörden nur über extra eingerichtet E-Mail-Adressen zu erreichen, teilt die Kreisverwaltung mit. Man arbeite weiterhin mit Hochdruck an der Lösung, hieß es. In der Vergangenheit hatte es außerdem Hackerangriffe auf die Kreisverwaltung von Ludwigslust-Parchim und auch die Rostocker Straßenbahn AG gegeben.

