Komplettsperrung: Bahnfahren wird wieder zur Zerreißprobe Stand: 17.01.2025 15:55 Uhr In knapp sechs Monaten wird das Bahnfahren zwischen Hamburg und Berlin erneut zur Zerreißprobe: Die groß angelegte Generalsanierung auf der Strecke soll mitten in den Sommerferien starten - am 1. August.

Es wird groß und es wird vor allem länger dauern: 45 Minuten mehr einplanen, heißt es ab August für Bahnfahrer im ICE zwischen Hamburg-Rothenburgsort via Ludwigslust nach Berlin-Spandau. 280 Kilometer Strecke werden rundum erneuert. Die Generalsanierung fällt doppelt so groß wie im vergangenen Jahr die erste Maßnahme zwischen Frankfurt und Mannheim und wird Pendler und Reisende auf eine harte Geduldsprobe stellen. Wie schon im vergangenen Jahr, als tausende Bahnkunden monatelang nur mit Bussen oder über Umleitungen Hamburg oder Berlin erreichen konnten, führen die Umleitungen wieder über Uelzen und Stendal. Direkte Verbindungen - Fehlanzeige. Geplant ist die Komplettsperrung dieser Strecke für neun Monate, also bis Ende April 2026.

Pendler kommen nur per Bus ans Ziel

Pendler aus Schwerin, Hagenow oder Büchen kommen in dieser Zeit nur per Bus nach Hamburg und landen an den U-Bahnhöfen Wandsbek Markt, Steinfurther Allee oder am Bahnhof Harburg. Wer von Hamburg in Richtung Rostock oder Rügen will, muss über Lübeck und Bad Kleinen fahren und zweimal umsteigen. Heißt das Ziel Berlin, sollen Bahnreisende aus der MV-Landeshauptstadt Ersatzzüge über Güstrow und Waren nutzen können.

Mehr als 170 Ersatzbusse im Einsatz

Mehr als 170 Ersatzbusse werden eingesetzt. Sie sollen die Menschen im Stundentakt an ihr Ziel bringen. Soll es zum Beispiel von Schwerin nach Hamburg gehen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder mit der Bahn über Bad Kleinen und Lübeck nach Hamburg oder man steigt eben in einen Bus. Neu ist dieser Plan nicht. Bereits im vergangenen Jahr mussten Tausende Bahnfahrer monatelang mit Bussen oder Umleitungen nach Hamburg oder Berlin.

Besonders hart trifft es Pendler in Bergedorf. Auch die S-Bahnstrecke dorthin soll während der Generalsanierung für ein paar Wochen gesperrt werden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Ohnehin läuft für den Bauabschnitt Hamburg-Büchen noch immer die Ausschreibung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Bahnverkehr