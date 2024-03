Kommunalwahl MV: Grevesmühlen hofft auf junge Leute in der Politik Die zweite Station der NDR MV Tour durch Mecklenburg-Vorpommern vor der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ist Grevesmühlen. Sie liegt in Nordwestmecklenburg mit etwa 10.500 Einwohnern.

Bürgermeister von Grevesmühlen ist der parteilose Lars Prahler. Ein Mittelzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg, rund 800 Jahre alt, eine der ältesten Städte Mecklenburgs. Etwa 10.500 Einwohner leben hier. Vom Kirchturm der Pilgerkirche St. Nikolai haben Besucher einen wunderbaren Blick auf Seen, viel Grün und rote Dächer. Fabienne Fronek ist seit zwei Jahren Pastorin hier- und organsiert neuerdings auch Demonstrationen gegen Rechtsextremismus.

Weitere Informationen MV wählt: Europawahl und Kommunalwahlen 2024 Am 9. Juni wird gewählt. Hier gibt es Erklärungen, Wissenswertes und alle Nachrichten rund um die Wahlen. mehr

Grevesmühlen hofft auf junge Leute in der Politik

Die Stadtvertretung hat 25 Sitze. 19 Männer, sechs Frauen. Gemeisam haben sie einiges erreicht: Neubau eines Schulcampus, Freizeitpark, Sanierung von Wohnungen. Es wurden Spielplätze und Straßen gebaut. Nach den Wahlen wird dann neu gemischt. Einige Einwohner wünschen sich vor allem junge Leute in der Politik - und das sie in Grevesmühlen weiter so harmonisch abläuft.