Stand: 15.06.2024 08:28 Uhr Kogel: Schwerverletzter und 250.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Sonnabend in Kogel (Ludwigslust-Parchim) ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Brand gegen 4 Uhr am Morgen gemeldet. Die Feuerwehr sei mit acht Löschfahrzeugen im Einsatz gewesen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden drei Wohnungen zum Teil komplett zerstört, der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

