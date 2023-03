Klimastiftung: Vergiftete Atmosphäre in Landtagsausschüssen Stand: 03.03.2023 17:45 Uhr Die von einer Finanzbeamtin verbrannte Steuererklärung der Klimastiftung MV war Thema in einer Sondersitzung zweier Landtagsausschüsse. Die Atmosphäre schien vergiftet.

Bei einer gemeinsamen und teilweise öffentlichen Sondersitzung des Rechts- und des Finanzausschusses des Landtags haben sich Oppositions- und Regierungsfraktionen über die Klimastiftung MV gestritten. Es ging erneut um eine verbrannte Steuererklärung und um Schenkungssteuer, die die Stiftung zahlen soll. Die Sitzung zeigte, wie vergiftet die Stimmung zwischen Opposition auf der einen Seite und den Regierungsfraktionen Linke und SPD auf der anderen Seite beim Thema Klimastiftung ist.

Vergiftete Atmosphäre im Plenarsaal

Das gipfelte in einem Ausruf des CDU-Abgeordneten Marc Reinhardt. "Zum Kotzen!", rief er ins Plenum als nach knapp vier Stunden die erste Runde der Debatte zu Ende war. Reinhardt reagierte auf Hinweise des SPD-Abgeordneten Tilo Gundlach, die CDU-Referenten in der zweiten Reihe mögen die Aussagen des Ministeriums und der anderen Befragten nicht mit einem Lachen quittieren. Für Missstimmung sorgte bei der Opposition auch, dass der Rechtsausschuss-Vorsitzende Michael Noetzel (Linke) bestimmte Fragen nicht zuließ - zum Beispiel zu den Details des Arbeitsklimas im Finanzamt Ribnitz-Damgarten, in dem die Steuerunterlagen im Frühjahr 2022 verschwanden.

Opposition fühlt sich verschaukelt

Grüne, CDU, FDP und auch die AfD kauften der Regierung erneut nicht ab, dass sie keinen politischen Einfluss auf das Steuerverfahren der Stiftung geübt hat. Vor allem die AfD bezweifelte, dass die Finanzbeamtin die Verbrennungsaktion aus eigenen Stücken durchgezogen hat. Das deuteten auch CDU und FDP in ihren Fragen an. Die Grünen fanden es weiterhin unmöglich, dass das Finanzministerium nicht früher über den Fall informiert habe.

9,8 Millionen Euro Schenkungssteuer gefordert

SPD-Fraktionschef Julian Barlen wies alle Andeutungen irgendeiner Verschwörung zurück. Auch Finanzminister Heiko Geue (SPD) erklärte - wie schon am vergangenen Dienstag - die Beamtin habe die Steuerunterlagen verlegt. Als die Beamtin sie doch wiederfand, habe sie die Unterlagen in einer Panikreaktion verbrannt, um den Fehler zu verdecken. Die Klimastiftung hatte 2021 von der Nord-Stream-2-AG 20 Millionen Euro bekommen. Nach Ansicht des Finanzamtes Ribnitz-Damgarten muss sie davon 9,8 Millionen Euro Schenkungssteuer bezahlen. Die Stiftung klagt gegen den entsprechenden Steuerbescheid.

