Stand: 17.01.2024 04:58 Uhr Klein Bünzow: Mann beim Schneeschäumen von Auto erfasst und gestorben

Am Dienstagabend ist ein 86-Jähriger auf der B109 bei Salchow von einem Auto überfahren worden. Laut Polizei war die 63-jährige Fahrerin des Wagens in Richtung Karlsburg unterwegs. Der Rentner habe am Straßenrand Schnee beräumt. Er sei dann unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und frontal erfasst worden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

