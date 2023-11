Keine Kürzung bei Freiwilligendiensten: Erleichterung in MV Stand: 17.11.2023 11:37 Uhr Die massiven finanziellen Kürzungen beim Bundesfreiwilligendienst kommen nun doch nicht. Die Entscheidung wird auch von Politikern in Mecklenburg-Vorpommern sowie von den Wohlfahrtsverbänden begrüßt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat in seiner Etatsitzung am Donnerstag die ursprünglich vorgesehenen Kürzungen bei den Jugendfreiwilligendiensten und Bundesfreiwilligendiensten für das Jahr 2024 zurückgenommen. Gemeinsam mit vielen Verbänden, Trägern und Kommunen hatten sich auch Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern bis zuletzt gegen die Senkung der Fördermittel eingesetzt. Die urspünglich vorgesehenen Kürzungen in Höhe von 78 Millionen Euro hätten Schätzungen zufolge im kommenden Jahr alleine in MV zu einer Streichung von etwa 550 Freiwilligendiensten geführt. Nun sollen im Bundeshaushalt aber weiterhin fast 330 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Wichtige Arbeit kann weiter geleistet werden

Sowohl der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki aus Greifswald als auch Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßten diesen Beschluss. "Das ist ein eminent wichtiges Signal für das gesellschaftlich so bedeutsame soziale Engagement junger Menschen", betonte Drese. Sie geht davon aus, dass die Zahl der Plätze in Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern nun nicht reduziert werden muss. In Mecklenburg-Vorpommern waren im vergangenen Jahr rund 2.300 Freiwilligendienstleistende gemeldet. Darunter fallen Absolvierende eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ), eines Bundesfreiwilligendienstes und eines Internationalen Jugendfreiwilligendienstes.

