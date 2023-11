Karnevalsvereine in MV starten pünktlich in die neue Session Stand: 11.11.2023 15:09 Uhr Pünktlich um 11.11 Uhr sind heute die Karnevalsvereine in Mecklenburg-Vorpommern in die neue Session gestartet. In Anklam und Rostock werden in den kommenden Monaten besondere Jubiläen gefeiert.

In vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern mussten heute die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Stadt-Schlüssel an die Närrinen und Narren abgeben. Pünktlich um 11.11 Uhr starteten die Karnevalisten vielerorts mit reichlich Kamelle ausgestattet in die neue Session. In Anklam beteiligten sich hunderte Menschen an einem bunten Festumzug durch die Stadt, darunter zahlreiche Mitglieder aus regionalen Vereinen. Fröhlich und ausgelassen bewegten sich die Feiernden gemeinsam mit mehr als 40 Festwagen vom Hafengelände über den Bahnhof bis auf den Marktplatz. Der Beginn der Narrenzeit war auch der Start zum Jubiläum. Der Anklamer Carneval Club feiert seinen 40. Geburtstag.

Tanzgarden und Bänkelsänger

Auch der Rostocker Karneval Club hat Geburtstag. Er wird in diesem Jahr 33 Jahre alt und begann sein Jubiläumsjahr mit dem sogenannten Rathaussturm. Auch andere Karnevalsgruppen läuteten die Saison ein - zum Beispiel der Bützower Carneval Verein. In Wolgast übergab am Historischen Rathaus Bürgermeister Martin Schröter die Schlüssel an den 1. Faschingsclub Wolgast. In Jabel bei Waren läuft unterdessen ein Wettbewerb: Wer schmückt sein Haus am schönsten? Auch das Neubrandenburger Rathaus war nach Pandemie und Sanierung wieder für den Sturm der Karnevalisten freigegeben. In Feldberg hatten sich die Tanzgarden und zwei Bänkelsänger angesagt. Unter dem Motto "Vorwärts in die Vergangenheit" hatten sich in Penkun 33 Umzugswagen auf den Start der Narrenzeit vorbereitet.

Rathausschlüssel für den Narren

Mit der Übergabe des Rathausschlüssels wurde in Schwerin die neue Karnevalssession eingeläutet. Fünf Schweriner Vereine waren zuvor durch die Stadt und rund um den Pfaffenteich gezogen. Die größte Karnevalsdichte in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim, viele Vereine hier sind mehr als 60 Jahre aktiv. Der größte Karnevalsverein in Mecklenburg-Vorpommern, der „Neu Kalißer Carnevals Club“ präsentierte pünktlich um 11.11 Uhr sein neues Prinzenpaar. Am Abend geht es dann weiter mit Tänzen, Gesang und Büttenreden.

