Stand: 21.08.2023 13:03 Uhr Jarmen: Planung für Kreisverkehr am Ortseingang geht voran

Laut Bürgermeister, André Werner (Freie Wählergemeinschaft Jarmen), habe die Stadt die Entwürfe für die Gestaltung erhalten. Im kommenden Jahr soll der Kreisverkehr am Ortseingang in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifslwald) dann gebaut werden. Das Straßenbauamt rechnet mit einer Bauzeit von etwa neun Monaten. Die Kreuzung am westlichen Ortsrand ist derzeit für Autofahrer schwer einsehbar. Seit die Ampelanlage abgeschafft wurde, kommt es dort regelmäßig zu Unfällen. Anwohner fordern deshalb bereits seit Jahren einen Kreisverkehr.

