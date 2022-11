Stand: 30.11.2022 14:10 Uhr Jägerbrück: Kommende Woche Gefechtsschießen mit Kampfpanzern

In der kommenden Woche findet in Vorpommern nach vier Jahren Pause wieder eine Übung mit Kampfpanzern und Gefechtsschießen statt. Schützenpanzer und Leopard-2-Kampfpanzer kommen dabei zum Einsatz. Deshalb könne es am Mittwoch und Donnerstag (7. und 8. Dezember) am Truppenübungsplatz Jägerbrück zu mehr Schießlärm als gewöhnlich kommen. Das kündigte die Panzergrenadierbrigade 41 in Torgelow an. Sie ist mit rund 4.500 Soldaten die größte Heereseinheit in Mecklenburg-Vorpommern.

