Ivenacker Eichen aus MV werden Briefmarkenmotiv

Die Ivenacker Eichen sind ab Juli auf einer Briefmarke der Deutschen Post zu sehen. Das Sonderpostwertzeichen mit dem Wert 1,10 Euro soll am 6. Juli vorgestellt werden. Herausgeber sind das Bundesfinanzministerium, die Deutsche Post sowie das Forstamt Stavenhagen, das für die 800 bis 1000 Jahre alten Riesenbäume in Ivenack bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zuständig ist. Sie gelten als die ältesten und größten ihrer Art in Europa. Als Motiv der Marke wurde die mit elf Meter Stammumfang und einem Volumen von 140 Kubikmetern Holz stärkste Stieleiche aus Ivenack gewählt.

