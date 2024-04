Stand: 12.04.2024 12:05 Uhr Imker in Mecklenburg-Vorpommern starten früher in die Saison

In diesem Frühjahr hat es bereits einige warme Tage gegeben. Raps und auch Obstbäume blühen bereits zahlreich. In Bantin, im landesweit einzigen Bienenzuchtzentrum, sind die Bienen etwa zwei Wochen früher dran. In den Völkern sind bereits viele junge Bienen geschlüpft. Der Landesverband der Imker fragt gerade ab, wie die Bienenvölker über den Winter gekommen sind. Über große Verluste, etwa durch die Varoamilbe, ist bislang nichts bekannt. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Landwirtschaftsministerium rund 3.300 Imker, die sich um insgesamt etwa 31.000 Völker kümmern.

