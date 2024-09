Imbisse und Gaststätten in MV: Rund 1.200 Verstöße gegen Vorschriften Bei Kontrollen in den fast 6.000 Gaststätten und Imbissen in Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden im vergangenen Jahr gut 1.200 Verstöße gegen Vorschriften geahndet. Es gab etliche Hygienemängel oder falsch bezeichnete Speisen.

Die 70 Lebensmittelkontrolleure der Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2023 landesweit 1.208 Verstöße Vorschriften registriert. Diese waren unterschiedlich schwerwiegend. Im Großteil der Fälle (1.153) beließen es die Kontrolleure bei der Auflage, den Missstand zu beheben. Bußgelder wurden in 47 Fällen erteilt. In acht Fällen gab es sogar eine Strafanzeige. Das gab jetzt die Landesregierung auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Martin Schmidt bekannt.

Zahl der Lebensmittelkontrolleure konstant

Schmidt hatte explizit nach Kontrollen bei Döner-Läden gefragt. Es geht jedoch aus den erhobenen Daten nicht hervor, welcher der untersuchten Läden Döner Kebab anbietet. Dies zu ermitteln, rechtfertige den dafür nötigen hohen Aufwand nicht. Außerdem erklärte die Landesregierung, dass die Zahl der Lebensmittelkontrolleure in den vergangenen vier Jahren konstant geblieben sei.

Keine "Dönerpreisbremse" in MV geplant

Schmidt hatte zudem danach gefragt, ob die Landesregierung eine "Dönerpreisbremse" plane. Dies sei nicht der Fall, teilte die Landesregierung mit. "Mithin sind auch keine entsprechenden Mittel im Landeshaushalt eingeplant", heißt es aus dem für Verbraucherschutz zuständigen Landwirtschaftsministerium.

Weitere Informationen Döner macht ärmer? Darum sorgt der Kebap-Preis für Diskussionen Im Netz wird eine "Döner-Preisbremse" gefordert. Auch Kanzler Olaf Scholz äußerte sich schon zu den Dönerpreisen. mehr