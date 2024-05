Stand: 06.05.2024 06:17 Uhr Hintersee: Wiese und Unterholz in Brand - Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr einen Waldbrand in Hintersee (Vorpommern-Greifswald) gelöscht. Die Polizei in Neubrandenburg erhielt eigenen Angaben nach zuvor den Anruf eines Zeugen, der von Weitem einen Feuerschein in dem Gebiet gesehen hatte. Tatsächlich brannte es dort auf einer Unterholz- und Wiesenfläche von etwa 200 Quadratmetern. Das Feuer konnte jedoch gelöscht werden, es hab keine Verletzten oder Sachschäden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald