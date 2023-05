Himmelfahrt-Bilanz: Viele Ausflügler, weniger Kurzurlauber Stand: 18.05.2023 20:00 Uhr Wegen Tempertaturen um durchschnittlich 12 Grad zieht die Tourismusbranche am Ende des Himmelfahrtstages eine eher verhaltene Bilanz. Die Buchungslage bei Ferienunterkünften blieb hinter den Erwartungen der Touristiker zurück. Die Polizei registrierte vereinzelt Unfälle, die Herrentagslage blieb bis zum frühen Abend insgesamt ruhig.

Laut einer Umfrage des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern unter 350 Anbietern blieben die Erwartungen der Touristiker im Nordosten hinter ihren Erwartungen zurück. Für Himmelfahrt hatte die Branche mit einer Auslastung von etwa 74 Prozent gerechnet, die tatsächliche Buchungslage habe zur Zeit der Umfrage allerdings nur bei 60 Prozent gelegen. "Aus Erfahrung wissen wir: Wenn das Wetter mitspielt, ziehen die kurzfristigen Buchungen noch an", sagt Tourismusverbands-Chef Tobias Woitendorf. Jedoch dürfe nicht vergessen werden, dass sich der Nordosten nach der Pandemie wieder im Wettbewerb mit internationalen Reisezielen befindet.

Schwere Unfälle bei weniger Verkehrsaufkommen

Auch das Verkehrsaufkommen in Richtung Ostseeküste blieb aufgrund der kühlen Maitemperaturen verhaltener, als erwartet. Die Polizei registrierte hingegen viele Familienausflüge, Herrentagspartien und mehr Radfahrer als üblich. Viele Ausflugsgäste ließen das Auto am Feiertag stehen, dennoch ereigneten sich am Nachmittag einige Unfälle auf den Straßen des Landes. Auf Usedom wurden laut Polizei drei Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt, als ein Biker in einer Kolonne von rund 30 Motorrädern nach einem Bremsmanöver die Kontrolle verlor und stürzte. Der 57-Jährige habe sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Greifswalds gebracht werden musste. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit etwa 12.500 Euro. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt, später noch halbseitig. Es bildete sich laut Polizei ein erheblicher Stau.

Ebenfalls schwere Verletzungen erlitt ein 50-jähriger Quadfahrer, der sich zwischen Sülten und Bredenfelde (Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Quad auf einem Feldweg aus bislang ungeklärter Ursache überschlug. In Nossendorf bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) rutschte ein 82-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Motorrad von der Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer war den Angaben zufolge alkoholisiert.

Familienausflüge, Herrentagsrunden und vereinzelte Ruhestörungen

Anrufe, etwa wegen Ruhestörungen habe es bis zum frühen Abend nur vereinzelt gegeben. Erfahrungsgemäß nehmen solche Beschwerden jedoch gegen Abend zu, so eine Polizeisprecherin. "Wir harren der Dinge, die da noch kommen. Und es wird wohl was kommen", vermutet ein Kollege.

