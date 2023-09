Stand: 26.09.2023 07:50 Uhr Heute Polizeikontrollen an bundesweitem Aktionstag

Gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr - auf dieses Thema will die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern heute besonders aufmerksam machen. Sie beteiligt sich mit verstärkten Kontrollen an einem bundesweiten Aktionstag. An insgesamt 75 Orten wollen Polizistinnen und Polizisten besonders hinschauen. Kontrollen gibt es zum Beispiel vor Schulen. Hier steht die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg im Zentrum. Auch in Fußgängerzonen und an Fahrradwegen ist die Polizei präsent.

