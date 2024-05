Stand: 23.05.2024 15:37 Uhr Heinrichsruh: Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf B109

In Heinrichsruh bei Torgelow ist am Donnerstagmorgen auf der B109 ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Laut Polizei wurden sowohl die Bankette als auch ein Baum beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam ist bislang ungeklärt. Der 19-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 140.000 Euro. Die Bundesstraße 109 musste zeitweise voll gesperrt werden.

