Hamburg: Rostocker Langberg gewinnt WBA-Continental-Europe-Titel

Der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg hat in Hamburg den Continental-Europe-Titel des Boxverbands WBA gewonnen. Der 31-Jährige besiegte seinen sieben Jahre älteren Gegner Patrick Korte aus Essen durch technischen K.o. in der ersten von zwölf Runden. Mit seinem Titelgewinn rückt Langberg in der Rangliste der WBA unter die besten 15 und kann sich somit Hoffnung auf baldige WM-Kämpfe machen. Der 1,95 Meter große und 113 Kilogramm schwere Athlet hat nun eine Bilanz von 12 Siegen aus 12 Kämpfen vorzuweisen - darunter 11 K.o.-Erfolge.

