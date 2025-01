Halbe Million Euro Schaden durch Brand auf Rügen Stand: 25.01.2025 09:08 Uhr Auf Rügen hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Sonnabend einen Schaden von rund 500.000 Euro angerichtet. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

In der Nähe von Garz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Durch die Polizei wurde am Einsatzort starke Rauchentwicklung aus dem Haupteingang wahrgenommen, woraufhin die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren mit den Löscharbeiten begannen. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Putbus, Stadt Bergen, Sehlen, Altefähr, Poseritz, Altefähr, Groß Schoritz und viele mehr beteiligt.

Ein Feuerwehrmann im Einsatz verletzt

Bei den Löscharbeiten ist nach Angaben der Polizei ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die 22 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht - verletzt wurde keiner. Da das Gebäude unbewohnbar ist, wurden die Bewohner zunächst auf verschiedene Unterkünfte aufgeteilt. Neben den Feuerwehren waren zwei Notärzte, mehrere Polizisten und Rettungswagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei Stralsund ermittelt nun zur Brandursache. Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro.

