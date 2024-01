Stand: 22.01.2024 07:00 Uhr Hagenow: Unbekannte beschädigen Wahlkreisbüro der AfD

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte das Wahlkreisbüro der AfD in der Langen Straße beschädigt. Nach Polizeiangaben warfen sie am Sonntag mit einem Stein eine Scheibe ein und sprühten ein Graffiti. Eine Funkstreife des Polizeireviers der Stadt hatte den Schaden bemerkt. Er wird auf 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow zu melden.

