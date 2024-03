Stand: 05.03.2024 08:30 Uhr Hagenow: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit 16-Jährigem

Die Polizei in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich am Montag eine Verfolgungsfahrt mit einem 16-Jährigen geliefert. Sieben Streifenwagen waren daran beteiligt. Der junge Mann war bei einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Zunächst fuhr er über die A24 in Richtung Berlin. Bei Wöbbelin durchbrach er dann eine Straßensperrung der Polizei und fuhr auf die A24 in Richtung Hamburg. Zwischenzeitlich war er mit über 200 km/h unterwegs. In Hagenow konnten die Beamten ihn dann durch eine Straßensperre mit einem Nagelbrett stoppen. Dort wollte der 16-Jährige zunächst weiter fliehen, jedoch ohne Erfolg. Die Polizei hat fünf Anzeigen gegen ihn erstattet - unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmittel, da der Jugendliche positiv auf Amphetamine getestet wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim