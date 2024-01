Stand: 28.01.2024 09:11 Uhr Gützkow: Garagenbrand nach Moped-Schrauberei

In einer Garage in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonnabend ein Brand ausgebrochen nachdem sechs Jugendliche dort Benzin aus dem Tank eines Mopeds abgelassen haben. Nach Angaben der Polizei ist bislang nicht bekannt, wie unmittelbar danach das Feuer in der Garage entfachte. Alle Jugendlichen konnten die Garage rechtzeitig verlassen. Einer von ihnen musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden. Der Schaden wird auf 10.000 geschätzt.

