Güstrow: Stichwahl entscheidet über neuen Bürgermeister Stand: 24.11.2024 06:36 Uhr Erneut sind rund 24.000 Wahlberechtigte ab 16 Jahren zur Wahl ihres neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin in Güstrow aufgerufen. Sascha Zimmermann und Cornelia Rosentreter treten in einer Stichwahl gegeneinander an.

Da Amtsinhaber Arne Schuldt (parteilos) nicht wieder zur Wahl angetreten ist, soll Güstrow nach 21 Jahren einen neuen Bürgermeister bekommen. Die Wahl am 10. November brachte jedoch kein Ergebnis, da keiner der Bewerber und Bewerberinnen die absolute Mehrheit von 50 Prozent und mehr erreichte. Deswegen wird es nun eine Stichwahl geben - zwischen dem FDP-Kandidaten Sascha Zimmermann und Cornelia Rosentreter (parteilos). Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Beide Kandidaten mit Güstrows Stadtpolitik vertraut

Sowohl Zimmermann als auch Rosentreter sind Volljuristen und mit der Stadtpolitik seit langem vertraut: Der 49-jährige Sascha Zimmermann ist FDP-Mitglied und seit 15 Jahren Stadtvertreter. 32 Prozent der Wähler stimmten vor zwei Wochen für ihn. Zimmermann arbeitet als Anwalt und Dozent an der Fachhochschule in Güstrow. Die frühere Leistungssportlerin Cornelia Rosentreter ist 54 Jahre alt und erhielt rund 17,5 Prozent der Stimmen. Sie ist parteilos, wurde aber von der CDU nominiert. Rosentreter ist stellvertretende Bürgermeisterin in Güstrow.

