Stand: 17.06.2024 11:34 Uhr Güstrow: Nächtliche Schlägerei auf dem Stadtfest

Auf dem Stadtfest in Güstrow ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einer Schlägerei gekommen, an der zunächst mehrere Ausländer beteiligt waren. Nachdem nach Angaben der Polizei vom Montag ein 26-jähriger Syrer eine 16-jährige Deutsche beleidigt haben soll, sollen ein 19-jähriger Iraker und ein 21-jähriger Afghane ihn geschlagen und getreten haben. Auch drei Deutsche, die versucht hätten, die Auseinandersetzung zu beenden, sollen durch die beiden Tatverdächtigen angegriffen worden sein. Der Iraker und der Afghane müssten sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten, hieß es von der Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock